  Ümit Özdağ'dan, Numan Kurtulmuş'a "Kürtçe paylaşım" tepkisi: Anayasa'ya, yasalara ve Meclis İçtüzüğü'ne aykırı
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un süreç kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'da katıldığı programda verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kürtçe paylaşım yapılmasına tepki göstererek, “Bu Anayasa’ya, yasalara ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırıdır. Numan Kurtulmuş bunu biliyor. Bile bile niye yaptı, biz de biliyoruz. Zamanı gelince açıklarız” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nı Kürtçe sözlerle bitirdi.

Kurtulmuş, Kürtçe "Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Denizli'deki yeni il binasının açılış törenine katıldı. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, TBMM’nin resmi hesaplarından yapılan Kürtçe paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TBMM Başkanı, Diyarbakır’dan Meclis’in resmi hesabından Kürtçe açıklama yaptı" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

"PKK yandaşı troller ve bazı provokatör unsurlar, ‘Kürtçeye karşı mısınız?’ diyorlar. Hayır, biz Kürtçeye karşı değiliz. Herkes annesinden ne dili öğrendiyse onu konuşur. Ama Meclis Başkanı’na sorun bakalım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda biri Türkçe dışında konuştuğunda ne oluyor? Tutanaklara geçirilmiyor. Çünkü yasaya aykırı. Madem öyle, Meclis’in resmi hesabından bunu nasıl yayınlıyorsun? Bu Anayasa’ya, yasalara ve Meclis içtüzüğüne aykırıdır. Numan Kurtulmuş bunu biliyor. Bile bile niye yapıyor? Biz de biliyoruz, zamanı gelince açıklayacağız.”

"Seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor"

Bir başka soru üzerine, seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, “Bu sadece İYİ Parti meselesi değil, meseleyi dar bir zemine koymamak gerekir. Seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor. Daha önceki bütün seçimlerde biz de ittifak yaptık, yine olacak. Birbirine yakın olduğu düşünülen partiler, o günün şartlarına göre ittifak kurabilirler” değerlendirmesini yaptı.

