  Ümit Özdağ'dan Öcalan iddiası: Ankara'ya yerleşmesinin şartları hazırlanıyor
Ümit Özdağ'dan Öcalan iddiası: Ankara'ya yerleşmesinin şartları hazırlanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özdağ, Öcalan için “Ankara’ya yerleşmesinin şartları hazırlanıyor” dedi.

Ümit Özdağ'dan Öcalan iddiası: Ankara’ya yerleşmesinin şartları hazırlanıyor
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ümit Özdağ, Öcalan’a yönelik hazırlıkların başladığını ifade ederek “Demirtaş serbest kalacak, Öcalan önce TBMM komisyonu ile sonra basınla görüşecek. Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak” dedi.

Özdağ: Hapishanedeki PKK’lılar serbest kalacak

Ümit Özdağ açıklamasında, sadece Öcalan değil, hapishanedeki diğer PKK'lıların da serbert bırakılacağını belirterek “Hapishanedeki PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği gibi değişecek.” dedi.

“Atatürk'e verdiğimiz sözü tutacağız"

Ümit Özdağ  açıklamasına  “Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selam durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız.”

