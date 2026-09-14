Ümit Özdağ'dan öğretmenlere çağrı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğretmenlere, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Özdağ, "Çok değerli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim döneminde sizlere ve kıymetli öğrencilerinize başarılar diliyorum. Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" ifadesini kullandı.