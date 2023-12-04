Ümit Özdağ'dan ‘plana sadık kal’ açıklaması

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalına konuk olan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayları olup ikinci turda AK Partiye destek veren Sinan Oğan’a neden bir tepki verilmediği yönündeki soruya, “Biz en büyük tepkiyi verdik parti olarak. Ne yaptık? Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledik. Benden Sinan Oğan’a hakaret etmemi veya ağır şeyler söylememi bekliyorsa bu doğru bir beklenti değil. Sinan Bey, aşağı yukarı 3 seneden beri aday olmak için çalışıyordu” ifadeleriyle yanıt verdi.

Özdağ, “Sinan Oğan’ın “plana sadık kal” demesinin ardında ne vardı?” sorusun ise, “O kendi planı herhalde. Bizim yapmış olduğumuz bir ortak planı yok. Sinan Bey’in bugünkü çizgisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir partinin açılış törenlerine katılıyor ama en ufak bir açıklamasını görmüyoruz, duymuyoruz” değerlendirmesini yaptı.