  3. Ümit Özdağ’dan, Selimiye Camisi restorasyonuna tepki: Bu tarih soykırımına izin verilmemeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, restorasyondaki Selimiye Camisi’nin kubbe yazılarının değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi. Özdağ, “Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz. Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir” açıklamasını yaptı.

Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Tarihi Selimiye Camisi’nde devam eden restorasyon kapsamında kubbe tezyinatında değişiklik yapılmak istenmesine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.Ümit Özdağ’dan, Selimiye Camisi restorasyonuna tepki: Bu tarih soykırımına izin verilmemeli - Resim : 1

Özdağ, sosyal medya hesabından uygulanmak istenen tasarıma tepki göstererek, "Selimiye Cami kubbesinin orijinal tarihi desenleri silinip kubbeye yeni bir tasarım uygulanacakmış. Bu kararı verenlerin birkaç kişi olduğu söyleniyor. Sanat tarihçileri, tarihçiler, ilahiyatçılar ve aydınlar haklı olarak isyan ediyorlar. Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz. Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.Ümit Özdağ’dan, Selimiye Camisi restorasyonuna tepki: Bu tarih soykırımına izin verilmemeli - Resim : 2

