Ümit Özdağ’dan Silivri’den yapay zekâ destekli mesaj: Öcalan için rehin tutuluyorum
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapay zekâ destekli bir video aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu öne süren Özdağ, "Öcalan için rehin tutuluyorum" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi'nden yapay zekâ destekli bir video ile kamuoyuna seslendi. 67 gündür Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, kendisinin "Öcalan için rehin alındığını" öne sürdü. Paylaştığı videoda, Cumhur İttifakı ile Abdullah Öcalan arasında yürütüldüğünü iddia ettiği bir sürece işaret eden Özdağ, bu süreç devam ederken miting yapmasının engellenmek istendiğini savundu.
"Yatarı olmayan bir suç iddiası üzerinden hücrede tutuluyorum"
Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten Özdağ, Kayseri olaylarıyla ilgili de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ifade etti. “Düşman ceza hukuku” uygulandığını dile getiren Özdağ, yatarı olmayan bir suç iddiası üzerinden hücrede tutulduğunu söyledi.
“Ancak siz benim suçsuz olduğumu, siyasi bir kararla tutuklandığımı biliyorsunuz. Ve sizin sevgi ve desteğiniz emin olun Silivri’nin kalın duvarlarını delerek hücreme kadar ulaşıyor” diyen Özdağ, özellikle gençlerden gelen mektupların kendisine güç verdiğini vurguladı.
“Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır”
Silivri Cezaevi dışında Zafer Partililer tarafından kurulan ve aralıksız nöbet tutulan “Zafer Otağı”nı da anan Özdağ, burada yapılan direnişin kendisine moral kaynağı olduğunu söyledi. “Kar, fırtına, bora sükûn bulacak, sana bölücüler, sana emperyalistler selam duracak” dizeleriyle mesajını pekiştiren Özdağ, video açıklamasını “Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır” sözleriyle bitirdi.
Değerli Yurttaşlarım,— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 29, 2025
Size Silivri’den yeni adı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumunda kaldığım B-43 no’lu hücremden sesleniyorum. Bu hücrede 67 günden bu yana Öcalan için rehin tutuluyorum. Cumhur İttifakı ile Öcalan arasında bir görüşme süreci yürüyor.
Erdoğan ve Bahçeli bu süreç… pic.twitter.com/C6Or9O1Gpa