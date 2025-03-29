Ümit Özdağ’dan Silivri’den yapay zekâ destekli mesaj: Öcalan için rehin tutuluyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi'nden yapay zekâ destekli bir video ile kamuoyuna seslendi. 67 gündür Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, kendisinin "Öcalan için rehin alındığını" öne sürdü. Paylaştığı videoda, Cumhur İttifakı ile Abdullah Öcalan arasında yürütüldüğünü iddia ettiği bir sürece işaret eden Özdağ, bu süreç devam ederken miting yapmasının engellenmek istendiğini savundu.

"Yatarı olmayan bir suç iddiası üzerinden hücrede tutuluyorum"

Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten Özdağ, Kayseri olaylarıyla ilgili de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ifade etti. “Düşman ceza hukuku” uygulandığını dile getiren Özdağ, yatarı olmayan bir suç iddiası üzerinden hücrede tutulduğunu söyledi.

“Ancak siz benim suçsuz olduğumu, siyasi bir kararla tutuklandığımı biliyorsunuz. Ve sizin sevgi ve desteğiniz emin olun Silivri’nin kalın duvarlarını delerek hücreme kadar ulaşıyor” diyen Özdağ, özellikle gençlerden gelen mektupların kendisine güç verdiğini vurguladı.

“Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır”

Silivri Cezaevi dışında Zafer Partililer tarafından kurulan ve aralıksız nöbet tutulan “Zafer Otağı”nı da anan Özdağ, burada yapılan direnişin kendisine moral kaynağı olduğunu söyledi. “Kar, fırtına, bora sükûn bulacak, sana bölücüler, sana emperyalistler selam duracak” dizeleriyle mesajını pekiştiren Özdağ, video açıklamasını “Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır” sözleriyle bitirdi.