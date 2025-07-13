Ümit Özdağ'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine tepki: Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını 11 Temmuz Cuma günü imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

"Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'lı bir grup teröristin silah bırakmasına ilişkin, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır. Aksi takdirde PKK 'Ben kazandım' der ve diyor. Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl kayıtsız şartsız teslime zorlayacağını bilenlerin partisidir" açıklamasında bulundu.