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Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ümit Özdağ'ın Marmara Cezaevi çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekilerin, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Jandarmanın görev ve sorumluluğunun cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise cezaevi dışındaki bir camidir. Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir. Ayrıca, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir. Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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