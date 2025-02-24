Ümit Özdağ'ın dosyası Antalya'ya gönderilecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasını yapmış ve burada kullandığı ifadeler nedeni ile cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Antalya'da konuştu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı

Antalya'da konuşma yapan Özdağ hakkında İstanbul'da soruşturma açılması ve Ankara'da gözaltına alınması kamuouyunda gündem yarattı.

Dosyası Antalya'ya gönderildi

Özdağ'ın dosyası İstanbul'dan Antalya'da yetkisizlik nedeni ile gönderildi. Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer konu hakkında son gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddanamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi."

Ne oldu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 20 Ocak Pazartesi gecesi Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildi. Özdağ adliyedeki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret"ten serbest bırakıldı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten tutuklama talep edildi. Özdağ çıkarıldığı mahkemece 21 Ocak'ta tutuklandı.

Özdağ, ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı."

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazırım" demişti.