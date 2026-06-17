  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışı için geri sayım
Takip Et

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışı için geri sayım

İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattındaki çalışmalarda sona gelindi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışı için geri sayım
Takip Et

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunda geri sayım devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Anadolu Yakası'nda yapımında sona gelinen Göztepe-Ümraniye metro hattının test sürüşüne katıldı.

Üç ilçeden geçen metro hattındaki test sürüşüne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu da tanıklık etti.

Tarih verildi

Test sürüşü öncesi çalışmalar hakkında bilgi alan Nuri Aslan, hattın yıl sonunda açılmasının planlandığını aktardı.

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattındaki Çarşı, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki Yenisahra istasyonuyla entegrasyon olduğunu dile getiren Aslan, "Bu yılın sonunda burayı yolcu taşımaya başlayacağız ve devreye alacağız. Böylece büyük sorunu çözmüş olacağız." dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildiUNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildiGündem
Adli tıpta yapay zeka dönemi: Kadavra açılmadan otopsi yapılacakAdli tıpta yapay zeka dönemi: Kadavra açılmadan otopsi yapılacakGündem
Akaryakıta bir indirim daha geldi: İşte 17 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta bir indirim daha geldi: İşte 17 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Meteoroloji uyardı: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 