Ümraniye, Tuzla ve Gebze’de dev operasyon: 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Operasyonda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Uyuşturucu, insanlığın ortak düşmanıdır! Bu kirli tacirlerle hem ülkemiz hem de insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.