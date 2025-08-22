  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümraniye, Tuzla ve Gebze’de dev operasyon: 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

Ümraniye, Tuzla ve Gebze’de dev operasyon: 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Operasyon kapsamında, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümraniye, Tuzla ve Gebze’de dev operasyon: 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Operasyonda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Uyuşturucu, insanlığın ortak düşmanıdır! Bu kirli tacirlerle hem ülkemiz hem de insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gündem
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?
Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı
Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak
İller Bankası Genel Müdürü Türk'ten Özlem Çerçioğlu açıklaması
İller Bankası Genel Müdürü Türk'ten Özlem Çerçioğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine ulaştırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine ulaştırılıyor