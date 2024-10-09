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Ümraniye'de asansör faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de bir tatlı dükkanında halatları kopan asansör büyük bir hızla düştü. Yaşanan korkunç kazada, asansörde bulunan genç kadın trajik şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ümraniye'de asansör faciası! 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, Ümraniye Parseller Mahallesi'nde bulunan bir tatlı işletmesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işletmede çalışan yabancı uyruklu personel Fatma D.'nin (25) kullandığı asansör halatların kopması sonucunda düştü.

1 kişi hayatını kaybetti

Durumu fark eden işletme çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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