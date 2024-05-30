Ümraniye'de ilaçlamadan etkilenen 28 kişi hastanelik oldu
Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerinde yapılan ilaçlamadan etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesinde hareketli anlar yaşandı. Hekimbaş Mahallesindeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerinde böcek ilaçlaması yapıldı.
28 kişi hastaneye kaldırıldı
İlaçlama, işçileri etkiledi. Etkilenenler arasında 1 de polis bulunurken, toplam 28 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor.