Ümraniye'de metro çalışması sırasında yol çöktü: Bir bina yıkıldı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde metro çalışmasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği caddede bir bina yıkıldı. Öte yandan bir araç ise çukurun kenarında asılı kaldı.

İstanbul Ümraniye’de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bina yıkıldı

Çökme tehlikesine karşı boşaltılan bina yıkıldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin açıklama geldi.

Valilik açıklamasında, “Göztepe – Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır” denildi.

İBB'den açıklama: Çökme yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin "Metro hattında herhangi bir çökme söz konusu değil. Metro çalışmaları sırasında iki katlı binada birkaç gün öncesinde risk tespit edilmesi üzerine İBB ekiplerince bina tahliye edilmişti. Çevresinde güvenlik tedbirleri alınmıştı. Herhangi bir can kaybı yok" açıklamasını yaptı.