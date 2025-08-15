  1. Ekonomim
Ümraniye'de finans merkezi çalışanlarını taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Korkutan kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında Ümraniye Çamlıca bağlantı yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, finans merkezi çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ümraniye'de servis midibüsü devrildi: 8 yaralı - Resim : 1 Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, devrilen midibüs ve kaza yeri havadan görüntülendi.

