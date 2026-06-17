UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin de destekleriyle oluşturulan karma timler ile Yenişehir ve Sur ilçelerine düşen Hevsel Bahçeleri olarak bilinen bölge ve çevresinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 sektörel alanda ve su debisinden kaynaklı meydana gelen adacıklar civarında 23 farklı alandan 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek bu bitkilerin yerinde imhası yapıldı.

Ele geçirilen bitkilerin imhası ile 2 bin 435 kilo skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiği bildirildi.