  UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti
UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti

Kütahya’nın dünyaca tanınan çini sanatçısı, 2020 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına layık görülen Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti.

Acı haberi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak duyurdu.

Kızıltoprak mesajında, "Kütahya’mızda yetişip medeniyet birikimlerimizi yaşatarak sanat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunmuş, el emeğiyle gönül zenginliğini birleştirerek çiniciliğimizin usta isimlerinden biri olan ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Hamza Üstünkaya’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, sanatımıza, kültürümüze ve şehrimizin tanıtımına yaptığı değerli katkılar için kendisine minnettarız. Eserleriyle Kütahya’nın çini geleneğini gelecek nesillere taşıyan Üstünkaya ustamız, geride bıraktığı mirasla daima saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kütahya kültür camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Hamza Üstünkaya, doğum günü dolayısıyla 28 Şubat 2024’te Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sekiz ayda tamamladığı 120 santimetre çapındaki "dünyanın en büyük çini tabağı"nı hediye etmişti.

 

 

