Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarından Sezen Aksu'nun eserleri, müzik şirketi Universal Music Group (UMG) tarafından satın alındı.

Universal Music Türkiye, Sezen Aksu müzik kataloğunun haklarını satın aldı



Müzik sektörünün dünya lideri Universal Music Group'un (UMG) Türkiye şirketi Universal Music Türkiye, ünlü Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu'nun kataloğunu satın aldığını duyurdu. pic.twitter.com/kbxuk5jX6y — Universal Music Türkiye (@emimusicturkey) May 1, 2025

Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Universal Music Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız.

Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Bu kadar dinamik bir pazarda Universal Music Group'un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Universal Müzik Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller: "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız.” pic.twitter.com/ogiGnlMbjj — Universal Music Türkiye (@emimusicturkey) May 1, 2025

21 single ve 30 albümü var

Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son yedi yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma bedeli açıklanmadı

Yapılan anlaşma kapsamında, Aksu'nun müzik kataloğunun satın alınması için ne kadar bedel ödendiği belirtilmedi. Ayrıca Aksu'nun söz konusu şarkılarının telif haklarının ne kadarlık bölümünü Universal Music Group'a devrettiği de henüz bilinmemekte.