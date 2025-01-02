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Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
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Değişiklik ile ilgili Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin, "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

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