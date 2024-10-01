Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 4 gündür haber yok

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır'dan Van'a geldikten iki gün sonra 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyretti. Daha sonra kamera açısından çıkan kızdan bir daha haber alınamadı.

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin bulduğu cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

4 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in Diyarbakır'dan gelen babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş de yürütülen çalışmaları takip ediyor.

Polis helikopter ve teknelerinin destek verdiği arama çalışmaları; havadan, sudan ve karadan geniş kapsamlı olarak devam ediyor.