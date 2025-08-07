  1. Ekonomim
  Üniversite öğrencisi Teslime orman yolunda ölü bulundu: Bir kişi gözaltında
Üniversite öğrencisi Teslime orman yolunda ölü bulundu: Bir kişi gözaltında

Aydın’ın Efeler ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği sırada bölgede dört kişinin daha bulunduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Üniversite öğrencisi Teslime orman yolunda ölü bulundu: Bir kişi gözaltında
Aydın Efeler ilçesi yakınlarındaki kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cansız bedeni bulundu. Başına isabet eden kurşunla öldüğü belirlenen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi ise cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım Hattı'na Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi

Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı. Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin bölgeye bir ticari taksi ile geldikleri öğrenildi.

Bölgeye 2'si kız 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği bir müddet sonra bölgeden gelen silah sesi üzerine Teslime Hanadan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'yi cinayet şüphelisi olarak, olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi daha ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

