Üniversite öğrencisine şantaj iddiası! Sosyal medyadan yardım istemişti: Devlet korumasına alındı

Üniversite öğrencisi F.A., Ordu Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki bir öğrenci olarak, tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ve kimlik bilgilerinin çalındığını belirterek, şantaj tehdidi altında olduğunu ifade ettiği bir video paylaşmıştı.

Bakan Yerlikaya: F.A'ya yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, F.A'ya yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Bakan Göktaş: Gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Göktaş şunları söyledi:

“18.10.2024 günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır.

Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz.”