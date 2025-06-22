Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
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Aksaray'da hafif ticari araç ile üniversite sınavına giden öğrencilerin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılıyor
Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde saglık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.
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