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Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araç ile üniversite sınavına giden öğrencilerin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılıyor

Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde saglık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

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