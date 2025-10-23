Üniversitede kadın cinayeti: Eski eşi fakültenin önünde "Namusumu temizledim" diye haykırdı

Kayseri'de boşandığı erkek tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde boşandığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İddialara göre F.K. '' Namusumu temizledim'' diye haykırdı.

Üç çocuk annesi hastanede yaşamını yitirdi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in üç çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı yakalandı

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, öğrenciler ve öğretim görevlileri fakülte binasından tahliye edildi. Üniversite güvenliği ve emniyet güçleri fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.