  Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)
Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

"Giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor"

Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hâle geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından, Üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor.

Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

