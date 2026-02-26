Üniversitelerde öğrenci affı geliyor: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda

Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için okula dönüş yolu açılıyor.

AK Parti, yükseköğretim kanunu üzerinde değişiklikler için çalışma başlattı. Çalışmayla 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek.

Bu öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre düzenleme için etki analizleri inceleniyor. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrenciler okula dönecek.

Uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olanlar eğitimini tamamlama hakkı kazanacak.

Meclis'e sunulacak

AK Parti kaynakları, yapılan etki analizlerinde önceden yapılan öğrenci aflarından çok fazla yararlanılmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Geçmişte 100 bin kişi yararlanacağı düşünülerek yasa çıkarıldı. Ama 5 bin kişi yararlandı" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye dair çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif, Meclis'e sunulacak.