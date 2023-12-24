Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 şehrin nüfusunu geride bıraktı

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’na göre 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bıraktı. En çok terk etme büyük şehirlerde olurken üniversitelerini bırakan öğrenci sayısı ülkedeki 50 ilin nüfusunu geçti.

Birgün’de yer alan habere göre, 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Raporda en dikkat çekici bölümlerden biri üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu.

İstanbul başı çekiyor

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı.

Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.