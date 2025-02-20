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Ünlü baharat markasının ürününde yabancı madde tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Bağdat baharat ürünlerini ekledi. Listeye yedi kekik ürünü "yabancı madde tespiti" nedeniyle eklendi.

Haber Merkezi
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Ünlü baharat markasının ürününde yabancı madde tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek işletmeleri ve markaları ifşa etmeyi sürdürüyor. 

Bakanlığın yayınladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde dokuz gün aradan sonra büyük bir güncellemeye gidildi.

Neredeyse her markette bulunan marka listeye girdi

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

 20 Şubat tarihli taklit veya tağşiş listesine Bağdat Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden yedi kekik ürünü "yabancı madde tespiti" nedeniyle eklendi.

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