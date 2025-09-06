Ünlü CEO'ya şantaj şoku: 2.6 milyon Euro istedi! Çok çarpıcı iddialar...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş'in şikâyetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.

Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin Euro talep etti. Avukatın, bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.

"32 Milyon Euro bütçeden karşılanabilir" iddiası

Şikâyet dilekçesinde Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon Euro'luk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği ileri sürüldü. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.

Noterden gelen ihtarname şok etti

16 Nisan 2024 tarihinde müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktarın ödenmemesi hâlinde şirketin "sorumluluktan kurtulamayacağı" yazıldı. Savcılık, bu adımı avukatın baskıyı artırmak için attığını ve şantaj suçunu kuvvetlendiren bir girişim olduğunu öne sürdü.

Bakanlıktan soruşturma izni çıktı

Avukatın mesleki statüsü nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyordu. 25 Nisan 2025 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kortun Ertek hakkında soruşturma izni verdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2025'te hazırladığı iddianamede avukatın Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesi (şantaj) uyarınca yargılanmasını talep etti.

Avukat: "Haber tehdidi yok, alacak taleplerini ilettim"

Kortun Ertek ise 26 Şubat 2025 tarihinde verdiği ifadede, vakıftaki 6 üyenin alacak taleplerini ilettiğini, Siemens Emekli Sandığı Vakfı adına hukuki süreci yürüttüğünü ve kimseye haber tehdidinde bulunmadığını söyledi. Ertek, "Müvekkillerimin haklarını almak için dava açtım, ihtarnameler de bu hukuki sürecin parçasıdır" diyerek suçlamaları reddetti.

Dikkat çeken ayrıntılar

Dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında ödeme kalemlerinden birinin 454 bin Euro, toplam talebin ise 2,6 milyon Euro olması yer alıyor. Ayrıca savcılık, şüphelinin geçmişte Siemens çalışanı eski eşine yönelik davalarda da medyada ses getiren haberlerle gündeme geldiğini hatırlattı.