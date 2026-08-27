Ünlü ekonomist Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ash'in Muğla'da katıldığı bir toplantıda konuştuğu videonun basına yansımasının ardından harekete geçti.

Ünlü İngiliz ekonomist hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Ash ne demişti?

Timothy Ash, Bodrum'da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada dünya liderlerinden bahsederken "Belki de sosyopat liderler çağındayız diyebilirim" ifadesini kullanmış daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ismini söylemişti.Ash, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesele ABD devletinin çıkarının ne olduğu değil, mesele Donald Trump’ın kişisel çıkarının ne olduğu. Ve söyleyebilirim ki Rusya’da Putin de öyle. Demek istediğim yani belki de sosyopat liderler çağındayız diyebilirim. Bu bireylerin çıkarı ne? Bilirsiniz Netanyahular, Erdoğan… Özür dilerim bunu söylemedim, geri alıyorum. Video çekmeyi bırakın. Şaka, sorun değil. Yarın Sabah gazetesinin manşetinde olur. Timothy Ash'in küçük bir fotoğrafı küçük sakalıyla; bunu o söyledi derler."