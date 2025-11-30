  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekonomist Tunç Şatıroğlu Türkiye'den taşındığını duyurdu
Takip Et

Ekonomist Tunç Şatıroğlu Türkiye'den taşındığını duyurdu

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube kanalında yaptığı paylaşımda, Türkiye'den taşındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomist Tunç Şatıroğlu Türkiye'den taşındığını duyurdu
Takip Et

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube kanalında yaptığı paylaşımda, Türkiye'den taşındığını duyurdu.

Şatıroğlu, "Ben şu anda Dubai'deyim. Buraya yerleşmeye karar verdim. Buranın oturma iznini aldım. Geçen seyahatimde buradaki yasal prosedürleri, işlemleri tamamladım. Şu anda da bir ev kiraladım ve o kiraladığım evi de bugün teslim aldım. Daha önce geldiğimde kiralamıştım ama bana teslim edememişlerdi. Bugün sabahtan gittim aldım" dedi. 

Tunç Şatıroğlu kimdir?

Tunç Şatıroğlu, İstanbul Alman Lisesi’nin bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ABD’de New Hampshire College’dan MBA ve MS Finance programlarını en yüksek not ortalamasıyla bitirdi.

TEB Ekonomi Araştırmaları’nda finansal analist olarak meslek hayatına başlayan Şatıroğlu, daha sonra finansal analiz ve portföy yönetimi alanlarında yazılım geliştirme projelerinde proje lideri olarak görev aldı.

Danışman olarak bu alandaki faaliyetlerini sürdüren Şatıroğlu'nun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzeyinde üç lisansı bulunuyor.

YouTube kanalında ekonomi videoları paylaşan Şatıroğlu evli ve bir çocuk babası.

İddia: Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediİddia: Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediGündem
Papa 14. Leo'nun İstanbul'da son günü: Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayine katıldı, bugün Lübnan'a uçacakPapa 14. Leo'nun İstanbul'da son günü: Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayine katıldı, bugün Lübnan'a uçacakGündem
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye’nin AB üyeliği konusunda siyasi iradenin geri dönmesi gerek
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye’nin AB üyeliği konusunda siyasi iradenin geri dönmesi gerek
Avrupa'daki 61 siyasi partiden CHP'ye destek açıklaması: Dayanışmamız güçlü, tutarlı ve sarsılmazdır
Avrupa'daki 61 siyasi partiden CHP'ye destek açıklaması
CHP'de kurultayın son günü: İşte Özgür Özel'in anahtar listesi
CHP'de kurultayın son günü: İşte Özgür Özel'in anahtar listesi
Siber suçlarla mücadele operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
İddia: Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söyledi
İddia: Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söyledi
Bakanlık duyurdu: Karadeniz’deki KAIROS gemisindeki yangın kontrol altına alındı
Bakanlık duyurdu: Karadeniz’deki KAIROS gemisindeki yangın kontrol altına alındı