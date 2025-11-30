Ekonomist Tunç Şatıroğlu Türkiye'den taşındığını duyurdu

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube kanalında yaptığı paylaşımda, Türkiye'den taşındığını duyurdu.

Şatıroğlu, "Ben şu anda Dubai'deyim. Buraya yerleşmeye karar verdim. Buranın oturma iznini aldım. Geçen seyahatimde buradaki yasal prosedürleri, işlemleri tamamladım. Şu anda da bir ev kiraladım ve o kiraladığım evi de bugün teslim aldım. Daha önce geldiğimde kiralamıştım ama bana teslim edememişlerdi. Bugün sabahtan gittim aldım" dedi.

Tunç Şatıroğlu kimdir?

Tunç Şatıroğlu, İstanbul Alman Lisesi’nin bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ABD’de New Hampshire College’dan MBA ve MS Finance programlarını en yüksek not ortalamasıyla bitirdi.

TEB Ekonomi Araştırmaları’nda finansal analist olarak meslek hayatına başlayan Şatıroğlu, daha sonra finansal analiz ve portföy yönetimi alanlarında yazılım geliştirme projelerinde proje lideri olarak görev aldı.

Danışman olarak bu alandaki faaliyetlerini sürdüren Şatıroğlu'nun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzeyinde üç lisansı bulunuyor.

YouTube kanalında ekonomi videoları paylaşan Şatıroğlu evli ve bir çocuk babası.