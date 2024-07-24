Ünlü Fransız aktris Brigitte Bardot'tan Erdoğan'a mektup: İzin vermeyin

Ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

Dünyaca ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

"Kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin"

Hayvan haklarını savunan Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü oyuncu, Erdoğan'a "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" çağrısından bulundu.

Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta, Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını sözlerine ekledi.

Abdullah Gül'e de mektup yazmıştı

Fransız aktris, 2012 yılında da Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve "doğal parklara" sevkiyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazmıştı.

Türkiye kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacaksokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saati aşan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda da onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulacak.

Yüz binlerce sokak köpeğinin öldürülmesine imkân tanıyacak tartışmalı düzenlemeye hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve muhalefet partileri de karşı çıkıyor.

Brigitte Bardot kimdir?

28 Eylül 1934 doğumlu Brigitte Bardot, BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. En çok 1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak bilinir. Kadın bağımsızlığının sembolü olan Brigitte Bardot kariyeri boyunca birçok rolde oynadı.

Bardot oyunculuk kariyerinden önce Paris Konservatuvarı 'nda eğitim almış bir balerindi. Oyunculuk kariyerine ise 1952 yılında başladı, 16 filmde rol aldıktan sonra o dönemde kocası olan Roger Vadim'in tartışmalı filmi olan Et Dieu... créa la femme (Türkçesi; Ve Allah Kadını Yarattı)'de rol aldı ve bu film Bardot'yu uluslararası bir üne kavuşturdu.

Daha sonra 1963 yılında Bardot Jean-Luc Godard'ın Le Mépris filmindeki rolüyle de çok büyük bir başarı yakaladı. Bardot, Louis Malle'ın 1965 yapımı filmi Viva Maria! 'daki rolüyle BAFTA ödüllerine en iyi başrol kadın oyuncu dalında aday oldu ve Fransız entelektüel kesimin de ilgisini çekmeyi başardı. Bardot aynı zamanda Simone de Beauvoir'ın 1959 yılındaki "Lolita Sendromu" adlı denemesine konu oldu. Bu denemede Beauvoir, Bardot'yu "kadın tarihinin bir lokomotifi" olarak tanımladı ve varoluşçu temasının üstüne Bardot'yu II. Dünya Savaşı sonrası Fransa'sının ilk ve en özgür kadını ilan etti.

Bardot, 1973 yılında eğlence endüstrisinden emekli oldu. Şov dünyasındaki kariyeri boyunca Bardot 47 filmde başrol olarak ayrıca birçok müzikalde yer aldı ve 80 tane şarkı kaydetti. 1985'te Légion d'honneur'le ödüllendirildi ancak Bardot bu ödülü almayı reddetti. Emekliliğinden sonra Bardot kendini hayvan haklarını korumaya adadı. Bardot, 1990'lı yıllar süresince göç, Fransa'da Müslümanlık, ırk karışımı ve eşcinsellik gibi konularda siyasal düşünceleri ile sözünü sakınmayan bir kadın olarak bilindi.