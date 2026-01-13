Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak safari için gittiği ülkede çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Turistik safari amacıyla Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede meydana gelen silahlı çatışma sırasında yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede bulunan iki Türk vatandaşının güvenlik gerekçesiyle Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi. Yaşanan gelişme, hem iş dünyasında hem de diplomatik çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Türk Büyükelçiliği’ne sığındılar

Turistik amaçla Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede farklı yerel unsurlar arasında çıkan silahlı çatışmada ateş hattında kalarak yaşamını yitirdi. Uzun süredir iç çatışmaların sürdüğü Etiyopya’da yaşanan olayın, Akbulak’ın bulunduğu bölgede aniden başlayan silahlı gerilim sırasında meydana geldiği bildirildi.

Gazeteci Can Özçelik’in aktardığı bilgilere göre, aynı çatışma sırasında iki Türk vatandaşının daha tehlike altında kaldığı, olaydan sağ kurtulan bu kişilerin Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.

Erdoğan Akbulak kimdir?

Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kuran Akbulak, Türkiye’nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan’daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.

Akbulak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan bir iş insanı olarak kabul ediliyordu.