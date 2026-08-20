Ünlü iş insanı İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Acil ameliyata alındı
Motosiklet kazasında yaralanan iş insanı İzzet Özilhan'ın bacağından ameliyat edildiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Özilhan'ın bir süre daha hastanede kalmasının ardından evinde tedavisine devam etmesi bekleniyor.
Motosiklet tutkunu olduğu bilinen iş insanı İzzet Özilhan, motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Özilhan, bacağından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, talihsiz kazanın ardından tedavisi devam eden Özilhan'ın bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi. İyileşme sürecinin ardından taburcu olarak tedavisine evinde devam etmesi bekleniyor.
Özilhan'ın bu süreçte annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan tarafından yalnız bırakılmadığı, iki ismin sırayla hastanede refakatçi olduğu öğrenildi.
Özilhan'ın motosiklete ilgisi olduğu ve motosikletini evinin salonunda dekoratif amaçlı bulundurduğu dahi biliniyor.