Ünlü iş insanı İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Acil ameliyata alındı

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Motosiklet tutkunu olduğu bilinen iş insanı İzzet Özilhan, motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Özilhan, bacağından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, talihsiz kazanın ardından tedavisi devam eden Özilhan'ın bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi. İyileşme sürecinin ardından taburcu olarak tedavisine evinde devam etmesi bekleniyor.

Özilhan'ın bu süreçte annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan tarafından yalnız bırakılmadığı, iki ismin sırayla hastanede refakatçi olduğu öğrenildi.

Özilhan'ın motosiklete ilgisi olduğu ve motosikletini evinin salonunda dekoratif amaçlı bulundurduğu dahi biliniyor.