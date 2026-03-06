Ünlü iş insanı Murat Murathanoğlu beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti

79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu, Bodrum’un Torba Mahallesi’nde meydana gelen trajik bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde gerçekleşirken, bölgedeki ağır vasıta trafiği ve yaya güvenliği konusundaki kaygıları yeniden gündeme getirdi.

İş insanı çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, Torba Mahallesi Muhtarlığı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek üzere hamle yapan Murathanoğlu’na, Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne doğru seyir halinde olan M.A. yönetimindeki beton mikseri çarptı.

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle ihbarda bulunması üzerine olay yerine süratle emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi, Murathanoğlu’nu hayata döndürmeye yetmedi.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murathanoğlu’na dakikalarca kalp masajı yapmalarına rağmen Murathanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Trafik plisi ve polisler kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken kamyon şoförü M.A. polisler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın bölgedeki detaylı tetkiklerinin ardından Murathanoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcılık, kazanın oluş şekli, aracın hızı ve fren izleri üzerinde titiz bir inceleme başlatırken; bölgedeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Murat Murathanoğlu kimdir?

Murat Murathanoğlu turizm ve restoran işletmeciliği alanında faaliyet gösteren bir iş insanıydı. Uzun yıllar turizm sektöründe yatırımlar yaptığı bilinen Murathanoğlu’nun özellikle Bodrum’da yaşadığı ve iş hayatını burada sürdürdüğü ifade ediliyor.

İstanbul’un Nişantaşı semti ile Bodrum’da restoran işlettiği bilinen Murathanoğlu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melis Murathanoğlu’nun babasıdır.