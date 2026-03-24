Ünlü işadamı Ozan Şer’in milyarlık yatı yandı! Aziz Yıldırım'ın yatı kıl payı kurtuldu

Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak batmıştı. Toplam değeri 150 milyon doları aşan batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirlenmişti.

Yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk patronlar olduğu belirtilmişti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yatlardan biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli, tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış.

Yanan yatlardan bir diğerinin de Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e aiit olduğu ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın yatı yangından kıl payı kurtulmuş

Bu arada Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatlarının da yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirli olduğu belirlendi.

Aziz Yıldırım'ın 'Lady Yaz' isimli yatına bir yat kala, Demet Sabancı Çetindoğan'ın Desiree Bleue'suna ise dört yat kala yangın söndürülmüş.