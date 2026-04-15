Ünlü isim yürüyüş yaparken pitbul saldırısına uğradı: Burnu parçalandı

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile yürüyüş yaptığı sırada başıboş bir pitbullun saldırısına uğrayarak büyük bir şok yaşadı. Köpeğini korumaya çalışan Akay, saldırı sırasında ciddi şekilde yaralandı.

“Felaket Tellalı” olarak bilinen Akay, olay anında yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leo’yu kurtarmaya çalışırken saldırgan köpeğin hedefi olan Akay’ın, yaşanan arbede sırasında burnundan bir parça koptuğu ve dudağında derin yaralar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akay’ın tedavi altına alındığı belirtildi.

"Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu"

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akay, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu."

Yaşadığı ciddi yaralanmaya rağmen moralini yüksek tutan Akay, hastane sürecinde bile şarkı söylemeyi ihmal etmediğini belirtti: "Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.'"

Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Onur Akay'ın yaşadığı talihsizlik sonrası sanat camiası sosyal medyada bir araya geldi. Seda Sayan başta olmak üzere pek çok ünlü isim, "Onur'cuğum geçmiş olsun çok üzüldüm. Allah korumuş valla" diyerek ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.