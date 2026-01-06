Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İstanbul merkezli olarak dört ilde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, aralarında oyuncu Doğukan Güngör, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 25 şüpheli, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında bugüne kadar 36 kişi tutuklandı. Soruşturmada Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari olduğu belirtilirken, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' iddiasıyla; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ceyda Ersoy da gözaltına alındı

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.