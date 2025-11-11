Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Deren ve Derin Talu ifade verdi

  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim günü başlattığı uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

İstanbul’da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında test sonuçları pozitif çıkan Derin Talu ile Deren Talu, savcılıkta ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu toplam 19 kişi, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla 8 Ekim’de ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrılmıştı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testin pozitif

İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 19 isim polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü. 8 kişinin testi negatif çıkmıştı.

