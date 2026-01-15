Ünlü isimlerin yaşadığı sitede büyük vurgun: Site yöneticisi 1 milyon dolarla kayıplara karıştı

İstanbul’un en gözde semtlerinden Ulus’ta bulunan ve çok sayıda tanınmış ismin ikamet ettiği 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi, ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla gündeme geldi.

Sözcü’nün haberine göre, site yöneticisi Ceyhun Baş’ın, ortak alanlar için toplanan yaklaşık 1 milyon dolarla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. İddiaya göre site yönetimi, yan parselde yer alan ve belediyeye ait olan alanın yeşil alan olarak kullanılabilmesi amacıyla kiralanmasına karar verdi.

Olayla ilgili sürecin yargıya taşınması bekleniyor

Bu karar doğrultusunda daire sakinlerinden yüksek meblağlarda ödeme alındığı, toplanan paranın ise site yöneticisi tarafından kullanıldığı ve kendisine ulaşılamadığı iddia edildi. Olayla ilgili sürecin yargıya taşınması bekleniyor.

İddiaya göre Baş, belediyeye yatırılması gereken bu paralarla birlikte site hesabındaki birikimi de alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ceyhun Baş, aradan geçen 15 güne rağmen bulunamadı. Site sakinleri, “Çok efendi biriydi, nasıl yaptı anlamadık” ifadelerini kullandı.