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Ünlü kebapçının kardeş acısı: Rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, bir rezidansın 20'nci katından zemine düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Ünlü kebapçının kardeş acısı: Rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti
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Olay, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Orhan Aydoğdu, bir rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü.

Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

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