Ünlü markaların adı kullanılarak kredi kartı dolandırıcılığı başladı!

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ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’de kredi kartı kullanıcılarının son dönemde karşılaştığı yetkisiz işlem iddialarına bir yenisi eklendi.

Çok sayıda kullanıcı, banka kart hareketlerinde “Moka United/Zara Giyim” veya benzeri ifadelerle, kendilerine ait olmadığını belirttikleri yüksek tutarlı işlemler gördüklerini bildiriyor.

Şikayetvar’da “Moka United” ve “Zara” bağlantılı şikayetlerin yer aldığı sayfalarda çok sayıda başvuru bulunurken, bazı kullanıcılar işlemlerin gece veya sabaha karşı gerçekleştirildiğini, kartları fiziksel olarak yanlarında olmasına rağmen internet üzerinden harcama yapıldığını ve bazı işlemlerde SMS ya da 3D Secure doğrulamasıyla karşılaşmadıklarını ifade ediyor.

Şikayetlerde işlem tutarlarının çoğunlukla birkaç bin lira seviyesinden başlayarak 10 bin liranın üzerine çıktığı görülüyor.

Örneğin kullanıcı kayıtlarında 7 bin 819 TL, 9 bin 209 TL, 10 bin 888 TL ve farklı tutarlarda birden fazla işlem yapıldığına ilişkin iddialar yer alıyor. Bazı başvurularda işlemlerin “bekleyen provizyon” aşamasında fark edildiği de belirtiliyor.

“Moka United ve Zara isimleri işlem açıklamasında yer alıyor”

Mağduriyet iddialarının ortak noktası ise banka hesap hareketlerinde “Moka United” ile “Zara” isimlerinin birlikte görülmesi.

Kullanıcıların önemli bölümü Zara’dan herhangi bir alışveriş yapmadığını belirtirken, işlemlerin Moka United ödeme altyapısı üzerinden gerçekleşmiş göründüğünü aktarıyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Söz konusu şikayetler, doğrudan Zara veya Moka United’ın dolandırıcılık yaptığı anlamına gelmiyor.

İşlem açıklamasında ödeme kuruluşu ve işyeri adının yer alması, işlemin arkasındaki kişinin veya yöntemin bu şirketler tarafından gerçekleştirildiğini tek başına kanıtlamıyor.

Mevcut başvurular, daha çok kart bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığı iddialarına işaret ediyor.

Ancak kart bilgilerinin nasıl ele geçirildiği, işlemlerin hangi yöntemle gerçekleştirildiği ve söz konusu işlemlerin arkasında kimlerin bulunduğu konusunda resmi soruşturma sonucuyla doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

“Gece 00:00’dan sonra yapılan işlemler dikkat çekiyor”

Şikayetlerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise işlemlerin zamanlaması. Bazı kullanıcılar, işlemleri gece yarısından sonra fark ettiklerini bildirirken, örnek başvurular arasında 00.51, 01.21 ve 03.21 gibi saatlerde gerçekleştirildiği belirtilen işlemler bulunuyor.

Bazı mağdurlar ise kartlarının fiziksel olarak kendilerinde olduğunu ve herhangi bir internet alışverişi gerçekleştirmediklerini ifade ediyor.

Şikayetlerde farklı bankalara ait kartların kullanıldığına ilişkin örneklerin bulunması da dikkat çekiyor. Yapı Kredi, Garanti, Akbank, İş Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası kartlarıyla ilgili benzer nitelikte başvurular yer alıyor.

“3D Secure tartışması”

Şikayetlerin önemli bir bölümünde kullanıcılar, işlemler sırasında kendilerine SMS doğrulama kodu gelmediğini veya mobil onay alınmadığını öne sürüyor. Ancak bir işlemin SMS kodu gönderilmeden gerçekleşmiş olması tek başına sistemde bir “güvenlik açığı” bulunduğunu kanıtlamıyor.

Kartlı ödeme sistemlerinde işlemin niteliğine ve kullanılan yönteme göre farklı doğrulama süreçleri uygulanabiliyor.

Bu nedenle mağdurların, yalnızca ödeme kuruluşuyla değil, aynı zamanda kartı veren banka ile de işlem detaylarını ve doğrulama yöntemini yazılı olarak inceletmesi önem taşıyor.

“Kart kullanıcıları ne yapmalı?”

Kart hareketlerinde bilgisi dışında bir işlem gören kullanıcıların öncelikle kartı veren bankayla iletişime geçerek kartlarını kullanıma kapatması ve işlemin kendilerine ait olmadığını bildirmesi gerekiyor.

Ardından banka üzerinden yetkisiz işlem/harcama itirazı oluşturulması ve işlemle ilgili provizyon veya işlem numarasının alınması önem taşıyor.

Kullanıcıların ekran görüntüleri, banka bildirimleri, işlem saatleri ve ilgili tüm belgeleri saklaması da olası itiraz veya adli süreç açısından önem taşıyor.

İşlem Moka United ve Zara adıyla görünüyorsa, kullanıcılar ödeme kuruluşu ve ilgili işyeriyle de iletişime geçerek işlemin ayrıntılarını ve varsa sipariş/teslimat bilgilerini talep edebilir.

Maddi kayıp oluşması veya kart bilgilerinin ele geçirildiğinden şüphe edilmesi halinde ise bankaya yapılan itirazın yanı sıra emniyet birimleri veya Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden suç duyurusunda bulunulması da değerlendirilebilir.