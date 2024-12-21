Ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'da 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş etti. Toydemir'in hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınan S.Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

19 Aralık Perşembe günü Kavacık Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

Hastaneye kaldırılan mimar Toydemir kurtarılamadı

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin ifadesi ortaya çıktı: 'Makas attığı için ateş açtım'

Olayın ardından kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru S.Ç. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., savcılıktaki ifadesinde "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.