Ünlü müzisyen Ozan Doğulu dolandırıcıların hedefi oldu, milyonlarını kaybetti

Yatırım vaadiyle ikna edilen ünlü müzisyen Ozan Doğulu, dolandırıcılara tam 12 milyon lira kaptırdı. Durumu geç fark eden sanatçı, dolandırıcıların yeniden para istemesiyle gerçeklerin farkına vardı ve soluğu emniyette aldı.

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan "Forex yatırımı" reklamıyla iletişime geçti.

Güven kazanan şüpheliler, Doğulu’dan yatırım adı altında milyonlarca lira aldı. 12 milyon lira farklı yabancı borsalara aktarıldı. Siber suç ekipleri paranın izini sürdü, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

12 milyon lira 5 yabancı borsaya dağıtılmış

Ozan Doğulu'nun şikâyeti sonrası İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 12 milyon liranın 5 yabancı borsaya dağıldığı tespit eidldi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.