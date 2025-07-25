Ünlü müzisyen Solomun, eylül ayında İstanbul'da performans sergileyecek

İbiza'dan Berlin'e, Tulum'dan New York'a kadar dünyanın dört bir yanında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan, aynı zamanda prodüktör ve DJ Solomun, 19 Eylül akşamı İstanbul'da performans sergileyecek.

Solomun, Isolate, Maestro Musics ve Central One işbirliğiyle Bonus Parkorman'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Ünlü müzisyen, 2006 yılında kurduğu ve birçok sanatçının kariyerinde dönüm noktası olan Diynamic Music plak şirketiyle de müzikal vizyonunu global ölçekte genişletti.

İstanbul konserinde sanatçıya Türkiye elektronik müzik sahnesinin öncü isimlerinden Murat Uncuoğlu, Alican ve People Like Us eşlik edecek.

Biletler "isolateticket.com" üzerinden temin edilebilir.