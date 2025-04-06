Ünlü oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Oyunculuğu, yönetmenliği, çevirmenliği ve eğitmenliğiyle Türk tiyatrosuna derin izler bırakan Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında "hocaların hocası" olarak anılan Levendoğlu’nun vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberi, oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Hocam hakkını helal et"

Yıldıray Şahinler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya özgüven gibi çok büyük bir silah kazandıran, 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et..."

Paylaşımında, Levendoğlu’nun öğrencilerinin devam çizelgesini sakladığı bir belgeye de yer veren Şahinler, sanatçının titizliğine ve eğitmenliğine dikkat çekti.

Duygusal veda

Ünlü piyanist Gülsin Onay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Erenciğimin babası... Tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni AKM'de düzenlenecek

Ahmet Levendoğlu için 8 Nisan Salı günü saat 11:00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Törenin ardından usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Levendoğlu kimdir?

1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu, eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art'ta (RADA) tiyatro eğitimi aldı. Sanat hayatına İngiltere’de başlayan Levendoğlu, Türkiye’de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Tiyatroya büyük emek veren Levendoğlu, kurduğu Tiyatro Stüdyosu aracılığıyla birçok oyun sahnelemenin yanı sıra, genç tiyatroculara eğitim de verdi. Tiyatro odaklı kariyerine rağmen, zaman zaman televizyon projelerinde de yer aldı. Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son, Kara Ekmek gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı.