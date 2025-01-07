  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında alındı
Takip Et

Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında alındı

Oyuncu Atakan Yılmaz, 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında alındı
Takip Et

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında "yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İran'da 2024'te en az 901 kişi idam edildiİran'da 2024'te en az 901 kişi idam edildiDünya

 

Teşkilat dizisinin kadrosuna Erkan Petekkaya dahil oldu! Erkan Petekkaya kimdir?Teşkilat dizisinin kadrosuna Erkan Petekkaya dahil oldu! Erkan Petekkaya kimdir?Aktüel

 

Gündem
Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı
Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı
Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
DEVA Partisi milletvekili partisinden istifa etti
DEVA Partisi milletvekili partisinden istifa etti
DEM Parti Selahattin Demirtaş ile ne zaman görüşecek? Sırrı Süreyya Önder tarih verdi
DEM Parti Selahattin Demirtaş ile ne zaman görüşecek? Sırrı Süreyya Önder tarih verdi
Cem Yılmaz ünlü markaya sitem etti! “43 bin TL’lik lambayla 43 milyonluk zarar!”
Cem Yılmaz ünlü markaya sitem etti! “43 bin TL’lik lambayla 43 milyonluk zarar!”
Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak
Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak