Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı!

Oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi Celil Nalçakan’ın kendisini ve yeni ilişkisini hedef alarak rahatsız ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu ve koruma talep etti. Mahkeme, Berberoğlu’nun başvurusunu değerlendirerek Nalçakan hakkında iki ay süreyle tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte Celil Nalçakan, iki ay boyunca Melisa Berberoğlu’na yaklaşamayacak.

Celil Nalçakan'ın kendisini rahatsız ettiğini iddia etti

Ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi oyuncu Celil Nalçakan'ın kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek adliyenin yolunu tuttu. Berberoğlu İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Nalçakan'ın ayrılık sürecinden sonra ısrarlı şekilde peşini bırakmadığını sosyal medya ve iletişim yoluyla bunu sürdürdüğünü dile getirdi.

"Endişe duyuyorum"

Sabah'ın haberine göre, ayrılığı kabul edemeyen Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef alması nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. Berberoğlu'nun tedbir talebini mahkeme değerlendiremeye aldı. İstanbul Aile Mahkemesi talebi yerinde bularak Nalçakan'a 2 ay tedbir kararı uyguladı. Buna göre Nalçakan, Berberoğlu'na yaklaşamayacak, aynı zamanda iletişim yolu vasıtasıyla hakaret ve tehditte bulunamayacak.