Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

45 yaşındaki ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybettiği, Oyuncular Sendikası’nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm dostlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzgünüz.” ifadeleri kullanıldı.

Sanatçının vefatı yakınlarını yasa boğdu

Sanatçının ani vefatı, eşi Balca Yücesoy başta olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybetme sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Doğacan Taşpınar kimdir?

1980 yılında Ankara’da doğan Taşpınar, sanat kariyerine 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan öncülüğündeki tiyatro topluluğunda başladı. 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı.

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Teneke”, “Tersine Dünya”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?”, “Külhanbeyi Müzikali” ve “Sokak Kızı İrma” gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Taşpınar, ayrıca “Küçük Kadınlar” dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.