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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı.

İHA
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen kaza geçirdi
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ni tercih etti. Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya’da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü.

Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen’in eli sargıya alındı.

Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

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